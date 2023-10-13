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В Севастополе прогремел взрыв, вероятно, на носителе "Калибров": фото, видео

Севастополь, Пятница 13 октября 2023 10:44
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В Севастополе прогремел взрыв, вероятно, на носителе "Калибров": фото, видео Фото: в Севастополе 13 октября, вероятно, взорвался ракетоноситель РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Мощный взрыв прогремел в оккупированном Севастополе в пятницу, 13 октября. Вероятно, взорвался российский ракетоноситель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

По данным местных жителей, на рейде в Севастополе взорвался корабль РФ. Это произошло после 10:30. Сообщается, что взрыв ощутили даже жители центра оккупированного Севастополя.

"Глухой взрыв почувствовали жители центра города, сработали сигнализации автомобилей", - говорится в сообщении.

Позже в сети опубликовали кадры, на которых заметно, как пылает российский корабль. Предполагается, что вблизи Севастополя взорвался малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". Он является носителем крылатых ракет "Калибр".

Оккупанты оправдываются

Так называемый "губернатор" Севастополя Развожаев заявил, что громкие звуки - это якобы не взрыв на корабле, а тренировка Черноморского флота РФ. Он заявляет, что оккупанты проводят учения противоподводно-диверсионного обеспечения.

Ситуация в Крыму

Российские захватчики используют оккупированный Крым в своих военных целях. Через полуостров оккупанты перекидывают оружие и живую силу на передовую.

Однако в последнее время оккупантам стало опасно в Крыму. Силы обороны атакуют военные базы, склады, аэродромы, а также бухты, где размещают вражеские корабли. Ярким примером стал удар ВСУ по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

Так, недавно в районе Севастополя подорвался корабль "Павел Державин" Черноморского флота РФ.

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