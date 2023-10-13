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Відрізали окупантів від постачання. З'явились подробиці вибуху у Мелітополі

Фото: з'явились подробиці вибуху у Мелітополі 13 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Наслідком ранкового вибуху у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області стала вдала операція Сил спеціальних операцій (ССО) України. Спецпризначенці відрізали окупантів від постачання палива та боєкомплекта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ССО.

"Сьогодні, 13 жовтня, підрозділ Руху опору ССО здійснив вдалу операцію в тимчасово окупованому Мелітополі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають військові, завдяки диверсійним діям о 07:30 ранку було підірвано залізничну колію.

"У результаті вибуху пошкоджене залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії РФ. Наразі встановлюється додаткова інформація щодо втрат ворога", - додають в ССО.

Cитуація в Мелітополі

У  тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі Запорізької області пролунав вибух у п'ятницю вранці, 13 жовтня. Крім того, нещодавно СБУ та ЗСУ вдарили по секретній базі окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі. Внаслідок ракетної атаки було поранено і представників російського командування.

Додамо, що вибух, який чуло все місто, пролунав 13 жовтня і в захопленому Маріуполі Донецької області. Окупанти навіть підняли авіацію. Також потужний вибух пролунав в окупованому Севастополі (Крим). Ймовірно, вибухнув російський ракетоносій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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