Украинские военные нанесли удары по складу боеприпасов и шести пунктам управления РФ

Силы обороны Украины 17 августа и в ночь на 18 августа нанесли удары по нескольким военным объектам российских войск. Среди пораженных целей – склад боеприпасов и пункты управления беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Российские военные объекты под ударом

В Генштабе сообщили, что украинские подразделения поразили склад боеприпасов в Карловке Донецкой области. Кроме того, под удары попали пять пунктов управления БпЛА российских войск.

Их зафиксировали в районах населенных пунктов Устинка и Журавлевка Белгородской области РФ, а также Новоивановка, Новое и Малые Щербаки в Запорожской области.

Отдельно украинские военные поразили пункт управления российских оккупантов в районе Тернов Донецкой области.

Удары по ключевым целям продолжаются

В Силах обороны подчеркнули, что работа по военным объектам противника продолжается. Удары направлены на поражение ключевых целей российских войск.

Что еще известно о недавних ударов ВСУ

В ночь на 16 августа Силы обороны Украины нанесли удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Каменск-Шахтинском Ростовской области России.

Важно уточнить, что Украина впервые задействовала британские ударные беспилотники для атак вглубь территории России. По данным СМИ, эти системы уже около полугода использовались для ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям и другим объектам РФ.

Помимо прочего, в последние дни российские войска продолжали попытки продвижения на различных направлениях фронта, однако не смогли добиться подтвержденных успехов.

По данным американских аналитиков, 15 и 16 августа оккупанты вели наступательные действия на севере Сумской области, но продвижения на этом участке не зафиксировали. ВСУ удачно отбили попытки врага по захвату земли.