Сразу после выхода из СИЗО. Суд снова избирал меру пресечения экс-разведчику Червинскому

Дело о взятке

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что Червинского подозревают в попытке получить взятку в размере 100 тысяч долларов.

По версии правоохранителей, он якобы представился предпринимателю влиятельным чиновником Государственной фискальной службы и требовал у того 100 тысяч долларов за возвращение изъятой партии табачных изделий.

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