Відразу після виходу із СІЗО. Суд знову обрав запобіжний захід ексрозвіднику Червінському

Справа про хабар

Нагадаємо, у грудні минулого року стало відомо, що Червінського підозрюють у спробі отримати хабар у розмірі 100 тисяч доларів.

За версією правоохоронців, він нібито представився підприємцю впливовим чиновником Державної фіскальної служби і вимагав у того 100 тисяч доларів за повернення вилученої партії тютюнових виробів.

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