В США подтвердили участие солдат КНДР в боях против Украины, - Reuters

Северокорейские солдаты уже приняли участие в боях против украинских защитников. Это произошло в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

При этом собеседники издания не уточнили, есть ли жертвы среди военных КНДР и не раскрыли других подробностей.

Один из источников Reuters рассказал, что бой между северокорейцами и украинцами состоялся 4 ноября.

Информацию о боестолкновении северокорейских солдат с украинскими подтвердил в комментарии изданию два неназванных американских чиновника.

Бои с солдатами КНДР

Напомним, еще вчера, 5 ноября, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о первом боестолкновении между украинскими защитниками и северокорейскими солдатами.

По его словам, такое столкновение означает, что Северная Корея официально участвует в войне против Украины.

Украинский министр подчеркивал, что пока что участие военных КНДР в боях не является систематическим.

При этом 4 ноября руководитель ЦПД Андрей Коваленко отмечал, что северокорейские солдаты попали под обстрел украинских воинов в Курской области.

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