RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В отпуск рыть окопы: "АТЕШ" узнало, как армию РФ отправляют на "отдых" и чем угрожают

08:00 06.03.2026 Пт
2 мин
Отпуск россиян не похож ни на один в мире
aimg Эдуард Ткач
Фото: за раскрытие схемы солдатам РФ грозят отправить их в штурмовики (Getty Images)

Командование РФ оформляет отпуска своим солдатам, но на самом деле отправляет их рыть окопы под окуппированным Бахмутом Донецкой области.

Агенты партизанского движения выяснили, что за 2025 год в 24-м мотострелковом полку более 90 солдат РФ были официально оформлены в отпуск, но вместо отдыха из отправили в район Бахмута.

"Они привлекались к оборудованию и углублению оборонительных позиций. Такая практика применяется и по сей день из-за острой нехватки личного состава в части, вызванной большими потерями", - пишет "АТЕШ".

То есть, формально российские оккупанты находились в отпуске, но фактически выполняли работы по обустройству оборонительных рубежей в зоне боевых действий.

Причем подобные истории имели почти фатальный исход.

"Во время таких "отпусков" один из военнослужащих подорвался на мине и получил тяжелое ранение. После инцидента командование части сфальсифицировало документы, оформив произошедшее как ранение, полученное при выполнении боевого задания", - говорится в публикации.

В "АТЕШ" добавили, что солдатам РФ "прямо угрожают отправкой в штурмовые подразделения, если они расскажут о схеме с фиктивными отпусками".

Также в партизанском движении отметили, что продолжают фиксировать подобные случаи и передавать информацию о злоупотреблениях российского командования.

Диверсии "АТЕШ"

Напомним, что буквально неделю назад, партизаны "АТЕШ" провели успешно диверсию под Севастополем, посвященную "Дню сопротивления оккупации Крыма". Агенты вывели из строя объекты связи, в том числе те, которые мешают работе украинских дронов.

Также мы писали, что несколько дней назад партизаны вывели из строя два релейных шкафа в оккупированном Луганске. Такая диверсия на железной дороге привела к тому, что Покровская группировка войск РФ фактически осталась без пополнений боеприпасов, топлива и техники из РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияВойна в Украине