В отпуск рыть окопы: "АТЕШ" узнало, как армию РФ отправляют на "отдых" и чем угрожают

Агенты партизанского движения выяснили, что за 2025 год в 24-м мотострелковом полку более 90 солдат РФ были официально оформлены в отпуск, но вместо отдыха из отправили в район Бахмута.

"Они привлекались к оборудованию и углублению оборонительных позиций. Такая практика применяется и по сей день из-за острой нехватки личного состава в части, вызванной большими потерями", - пишет "АТЕШ".

То есть, формально российские оккупанты находились в отпуске, но фактически выполняли работы по обустройству оборонительных рубежей в зоне боевых действий.

Причем подобные истории имели почти фатальный исход.

"Во время таких "отпусков" один из военнослужащих подорвался на мине и получил тяжелое ранение. После инцидента командование части сфальсифицировало документы, оформив произошедшее как ранение, полученное при выполнении боевого задания", - говорится в публикации.

В "АТЕШ" добавили, что солдатам РФ "прямо угрожают отправкой в штурмовые подразделения, если они расскажут о схеме с фиктивными отпусками".

Также в партизанском движении отметили, что продолжают фиксировать подобные случаи и передавать информацию о злоупотреблениях российского командования.