Отпуска военных: сколько дней дают и "сгорают" ли они, если их не использовать

Военнослужащие имеют право на ежегодный отпуск продолжительностью 30 календарных дней. Но условия его предоставления несколько изменились после введения военного положения.
РБК-Украина расспросило юриста Дмитрия Франчука о том, могут ли военным отказать в предоставлении отпуска и сгорает ли он, если его не использовать.
Прежде всего нужно определить, что в категорию военных входят:
"Защитники, которые несут службу в Вооруженных Силах Украины, имеют право на отпуск продолжительностью 30 календарных дней. Этот отпуск можно разделить на две части. Первая часть (15 дней) предоставляется по желанию военнослужащего, вторая (15 дней) - по решению командира военной части", - говорит юрист.
Он добавляет, что это новая система предоставления отпусков, которая начала действовать после 24 февраля 2022 года. Ранее ежегодный основной отпуск военнослужащим предоставляли продолжительностью 30 календарных дней и его можно было разделить на части, но не более 24 дней за один раз.
"Если защитник не может использовать отпуск в течение текущего года, он может быть перенесен на следующий год или добавлен в отпуск следующего года. Важно отметить, что работодатель не может заставить военнослужащего уйти в неоплачиваемый отпуск", - объясняет Франчук.
Даже во время военного положения военнослужащий имеет право на оплачиваемый отпуск.
"Однако командование может отказать в предоставлении отпуска или перенести его, если это оправдано военной необходимостью и ситуацией на фронте", - говорит юрист.
Военнослужащие могут быть ограничены в праве на отпуск в связи с выполнением боевых задач или служебных обязанностей, вытекающих из их статуса и условий военной службы во время военного положения.
Ранее мы рассказывали о том, кому из гражданских могут не дать отпуск во время военного положения.
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