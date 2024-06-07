Отпуска военных: сколько дней дают и "сгорают" ли они, если их не использовать

Что нужно знать об отпуске для военных

Прежде всего нужно определить, что в категорию военных входят:

военнослужащие, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службе Украины, других военных формированиях, созданных согласно законам Украины, и других органах военно-управленческой структуры, образованных внутри Генерального штаба Вооруженных сил Украины

военнослужащие, находящиеся в резерве

военнообязанные, проходящие учебные собрания

"Защитники, которые несут службу в Вооруженных Силах Украины, имеют право на отпуск продолжительностью 30 календарных дней. Этот отпуск можно разделить на две части. Первая часть (15 дней) предоставляется по желанию военнослужащего, вторая (15 дней) - по решению командира военной части", - говорит юрист.

Он добавляет, что это новая система предоставления отпусков, которая начала действовать после 24 февраля 2022 года. Ранее ежегодный основной отпуск военнослужащим предоставляли продолжительностью 30 календарных дней и его можно было разделить на части, но не более 24 дней за один раз.

Что будет, если не использовать отпуск в течение года

"Если защитник не может использовать отпуск в течение текущего года, он может быть перенесен на следующий год или добавлен в отпуск следующего года. Важно отметить, что работодатель не может заставить военнослужащего уйти в неоплачиваемый отпуск", - объясняет Франчук.

Даже во время военного положения военнослужащий имеет право на оплачиваемый отпуск.

"Однако командование может отказать в предоставлении отпуска или перенести его, если это оправдано военной необходимостью и ситуацией на фронте", - говорит юрист.

Военнослужащие могут быть ограничены в праве на отпуск в связи с выполнением боевых задач или служебных обязанностей, вытекающих из их статуса и условий военной службы во время военного положения.