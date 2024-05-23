Кабмин утвердил условия дополнительного отпуска военным за уничтоженную российскую технику

Кабинет министров утвердил Порядок предоставления военнослужащим дополнительного отпуска за уничтоженную вражескую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 21 мая 2024 г. № 585.

Согласно постановлению, общая продолжительность отпуска не должна превышать 15 календарных дней в году. За каждую единицу уничтоженной вражеской техники военнослужащим предоставляется отпуск такой продолжительности: военный корабль – пять календарных дней; военный самолет – пять календарных дней; зенитно-ракетный комплекс – четыре календарных дня; самоходная артиллерийская установка или реактивная система залпового огня – три календарных дня; военный вертолет – четыре календарных дня; танк – три календарных дня; боевая машина десанта, бронетранспортер, командно-штабная машина, боевая машина пехоты, артиллерийская система – три календарных дня; другие бронеавтомобили или грузовые автомобили – два календарных дня; радиолокационные системы средств противовоздушной обороны – четыре календарных дня; средство контрбатарейной борьбы – два календарных дня; средство радиоэлектронной борьбы – два календарных дня; легкие беспилотные летательные аппараты малой дальности (радиус применения до 70 километров, взлетный вес 20-50 килограммов) – один календарный день; средние беспилотные летательные аппараты средней дальности (радиус применения от 70 до 300 километров, взлетный вес 150-500 килограммов) – два календарных дня; тяжелые беспилотные летательные аппараты большой дальности (радиус применения от 300 до 1500 километров, взлетный вес более 500 килограммов) – три календарных дня; крылатая или баллистическая ракета – три календарных дня; комплекс дальнего визуального наблюдения – четыре календарных дня; средства радиоэлектронной разведки – два календарных дня. По решению командира воинской части отпуск также может предоставляться другим военнослужащим (не более трех человек), принимавшим непосредственное участие в выявлении или уничтожении вражеской техники. Подтверждением уничтожения вражеской техники является: журнал боевых действий (журнал ведения оперативной обстановки); рапорт (донесение) командира подразделения, группы (военной части) по подчиненности, выполнявшей (выполнявшей) задачи, в которой подробно указываются обстоятельства, место (координаты), дата, время, способ уничтожения, тип уничтоженной техники; донесение (доклад, рапорт) командиров смежных (разведывательных) подразделений, которые по результатам визуального наблюдения подтверждают уничтожение техники; данные видеофиксации, технические средства разведки (наблюдения), видеозапись отражения воздушной обстановки боевых машин противовоздушной обороны во время боевой работы.