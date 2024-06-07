Відпустки військових: скільки днів дають і чи "згоряють" вони, якщо їх не використати

Військовослужбовці мають право на щорічну відпустку тривалістю 30 календарних днів. Але умови її надання дещо змінились після введення воєнного стану.
РБК-Україна розпитало юриста Дмитро Франчука про те, чи можуть військовим відмовити у наданні відпустки та чи згоряє вона, якщо її не використати.
Перш за все треба визначити, що у категорію військових входять :
"Захисники, які несуть службу у Збройних Силах України, мають право на відпустку тривалістю 30 календарних днів. Цю відпустку можна поділити на дві частини. Перша частина (15 днів) надається за бажанням військовослужбовця, друга (15 днів) - за рішенням командира військової частини", - каже юрист.
Він додає, що це нова система надання відпусток, яка почала діяти після 24 лютого 2022 року. Раніше щорічну основну відпустку військовослужбовцям надавали тривалістю 30 календарних днів і її можна було поділити на частини, але не більше 24 днів за один раз.
"Якщо захисник не може використати відпустку протягом поточного року, вона може бути перенесена на наступний рік або додана до відпустки наступного року. Важливо зазначити, що роботодавець не може змусити військовослужбовця піти у неоплачувану відпустку", - пояснює Франчук.
Навіть під час воєнного стану військовослужбовець має право на оплачувану відпустку.
"Однак командування може відмовити у наданні відпустки або перенести її, якщо це виправдано військовою необхідністю та ситуацією на фронті", - говорить юрист.
Військовослужбовці можуть бути обмежені у праві на відпустку у зв'язку з виконанням бойових завдань або службових обов'язків, що випливає з їх статусу та умов військової служби під час воєнного стану.
Раніше ми розповідали про те, кому із цивільних можуть не надати відпустки під час воєнного стану.
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