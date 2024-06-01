Отдых не "светит". Кому могут отказать в предоставлении отпуска во время военного положения

Работодатель имеет право отказать в предоставлении отпусков во время действия военного положения. Но закон разрешает это делать только для четко определенной категории работников.

РБК-Украина расспросила юриста Дмитрия Франчука, кому могут отказать в предоставлении отпуска во время действия военного времени по законным основаниям.

Кому могут не предоставить отпуск во время действия военного положения

"По Закону Украины "О правовом режиме военного положения", ст. 8, могут вводиться ограничения прав и свобод, в том числе и трудовых прав, если это необходимо для обеспечения обороны и безопасности", - объясняет юрист.

ِВо время действия военного положения работодатель может отказать в предоставлении отпусков некоторым категориям работников.

В эту категорию входят:

работники, привлеченные к выполнению работ по объектам критической инфраструктуры. К таким объектам относятся, в частности, электростанции, водопроводы, железнодорожные станции, порты и т. п.

государственные служащие и руководители государственных предприятий

работники, обеспечивающие жизнедеятельность населенных пунктов. К ним относятся, в частности, медицинские работники, работники коммунальных служб, работники сферы транспорта и т. п.

"Важно отметить, что работодатель не может заставить работника уйти в неоплачиваемый отпуск. Даже во время военного положения работник имеет право на отпуск с выплатами", - говорит Франчук.

Добавим, что работникам, не вовлеченным в работу на объектах критической инфраструктуры, предоставляются ежегодные отпуска максимально до 24 календарных дней. Также работник может взять отпуск до 90 дней без сохранения зарплаты.

Что делать, если вам отказали в предоставлении отпуска

"Если вы считаете, что вам незаконно отказали в отпуске, вы можете оспорить этот отказ", - объясняет юрист.

Для этого можно обратиться к:

непосредственному руководителю

отделу кадров вашей организации

государственной службы по вопросам труда

в суд

"Важно иметь при себе документы, подтверждающие ваше право на отпуск. Это может быть ваш трудовой договор, приказ о принятии на работу, график отпусков", - говорит Франчук.

Он добавляет, что регулирование отпусков во время военного положения в Украине осуществляется на основе ряда законов и подзаконных актов.