Отработали артиллерией и завершили дело дроном. "Азовцы" показали работу на фронте
"Азовцы" артиллерией отработали по российскому танку на фронте. Другая же бригада "завершила дело" дроном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу бригады специального назначения НГУ "Азов".
Как пишет пресс-служба, на видео можно увидеть работу:
- 2-й бригады специального назначения НГУ "Азов";
- 1-й бригады оперативного назначения НГУ "Буревий".
"Азовская артиллерия остановила вражеский танк, а аэроразведчики "Азова" и "Буревия", используя FPV-дроны, завершили дело", - добавляет пресс-служба.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 7 сентября, украинские воины ликвидировали еще 640 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения страна-террорист потеряла уже 267 540 единиц живой силы.
Тем временем командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал работу нацгвардейцев, уничтоживших российского пулеметчика на расстоянии 880 метров .
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