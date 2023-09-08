Отработали артиллерией и завершили дело дроном. "Азовцы" показали работу на фронте

"Азовцы" артиллерией отработали по российскому танку на фронте. Другая же бригада "завершила дело" дроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу бригады специального назначения НГУ "Азов".

Как пишет пресс-служба, на видео можно увидеть работу: 2-й бригады специального назначения НГУ "Азов";

1-й бригады оперативного назначения НГУ "Буревий". "Азовская артиллерия остановила вражеский танк, а аэроразведчики "Азова" и "Буревия", используя FPV-дроны, завершили дело", - добавляет пресс-служба. Потери России в войне Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 7 сентября, украинские воины ликвидировали еще 640 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения страна-террорист потеряла уже 267 540 единиц живой силы. Тем временем командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал работу нацгвардейцев, уничтоживших российского пулеметчика на расстоянии 880 метров .