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Отработали артиллерией и завершили дело дроном. "Азовцы" показали работу на фронте

Пятница 08 сентября 2023 11:49
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Отработали артиллерией и завершили дело дроном. "Азовцы" показали работу на фронте Фото: "Азовцы" показали работу на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

"Азовцы" артиллерией отработали по российскому танку на фронте. Другая же бригада "завершила дело" дроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу бригады специального назначения НГУ "Азов".

Как пишет пресс-служба, на видео можно увидеть работу:

  • 2-й бригады специального назначения НГУ "Азов";
  • 1-й бригады оперативного назначения НГУ "Буревий".

"Азовская артиллерия остановила вражеский танк, а аэроразведчики "Азова" и "Буревия", используя FPV-дроны, завершили дело", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 7 сентября, украинские воины ликвидировали еще 640 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения страна-террорист потеряла уже 267 540 единиц живой силы.

Тем временем командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал работу нацгвардейцев, уничтоживших российского пулеметчика на расстоянии 880 метров .

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