Відпрацювали артилерією й завершили справу дроном. "Азовці" показали роботу на фронті

"Азовці" артилерією відпрацювали по російському танку на фронті. Інша ж бригада "завершила справу" дроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу бригади спеціального призначення НГУ "Азов".

Як пише пресслужба, на відео можна побачити роботу: 2-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов";

1-ї бригади оперативного призначення НГУ "Буревій". "Азовська артилерія зупинила ворожий танк, а аеророзвідники "Азову" та "Буревію", використовуючи FPV-дрони, завершили справу", - додає пресслужба. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби, 7 вересня, українські воїни ліквідували ще 640 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення країна-терорист втратила вже 267 540 одиниць живої сили. Тим часом командувач Сухопутними військами Олександр Сирський показав роботу нацгвардійців, які знищили російського кулеметника на відстані 880 метрів.