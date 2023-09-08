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Відпрацювали артилерією й завершили справу дроном. "Азовці" показали роботу на фронті

П'ятниця 08 вересня 2023 11:49
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Відпрацювали артилерією й завершили справу дроном. "Азовці" показали роботу на фронті Фото: "Азовці" показали роботу на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

"Азовці" артилерією відпрацювали по російському танку на фронті. Інша ж бригада "завершила справу" дроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу бригади спеціального призначення НГУ "Азов".

Як пише пресслужба, на відео можна побачити роботу:

  • 2-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов";
  • 1-ї бригади оперативного призначення НГУ "Буревій".

"Азовська артилерія зупинила ворожий танк, а аеророзвідники "Азову" та "Буревію", використовуючи FPV-дрони, завершили справу", - додає пресслужба.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби, 7 вересня, українські воїни ліквідували ще 640 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення країна-терорист втратила вже 267 540 одиниць живої сили.

Тим часом командувач Сухопутними військами Олександр Сирський показав роботу нацгвардійців, які знищили російського кулеметника на відстані 880 метрів.

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