Бойцы Нацгвардии уничтожили российского пулеметчика с 880 м (видео)

Нацгвардейцы уничтожили пулеметчика. Этот случай необычен, потому что расстояние до "цели" было 880 метров.

Видео уничтожения врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"С дистанции 880 метров был уничтожен российский пулеметчик", - говорится в сообщении.

По данным генерала, врага уничтожила группа "Призрак" Отдельной президентской бригады им. Гетмана Богдана Хмельницкого.

Напомним, Сырский не впервые показывает работу снайперов группы "Призрак". Так, 21 июня снайперам удалось ликвидировать россиян с дистанции 380 метров. Кроме того, украинские снайперы не боятся близко подбираться к врагу, метко стреляя по оккупантам даже ночью. Так, один из снайперов уничтожил вражеского наблюдателя с 250 м в районе Бахмута.

Потери РФ в Украине

ВСУ ликвидировали за сутки еще 640 российских оккупантов, потери России в живой силе с 24 февраля 2022 года, когда произошло масштабное вторжение, уже составили 267 540 военных. Напомним, на утро четверга, 7 сентября, украинским бойцам Военно-морских сил удалось уничтожить в сутки два катера российских оккупантов.