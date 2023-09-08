Более 30 артсистем, 23 танка и 640 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ
Украинские военные ликвидировали за сутки еще 640 российских оккупантов, таким образом потери Росармии в живой силе уже составили примерно 267 540 солдат. Кроме того, Сили обороны уничтожили еще 23 танка и столько же броневиков захватчиков, более 30 артсистем и 29 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 267540 (+640) человек ликвидировано,
- танков - 4529 (+23) ед.,
- боевых бронированных машин - 8726 (+23) ед.,
- артиллерийских систем - 5753 (+31) ед.,
- РСЗО - 754 (+1) ед.,
- средства ПВО - 507 (+1) ед.,
- самолетов - 315 ед.,
- вертолетов - 316 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4570 (+29) ед.,
- крылатые ракеты - 1455 ед.,
- корабли /катера - 19 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8264 (+47) ед.,
- специальная техника - 860 (+1) ед.
Ситуация на фронте
Согласно утренней сводке Генштаба, за прошедшие сутки на фронтах произошло 39 боевых столкновений. ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, преуспевают в районе южнее Работиного, закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
Авиация Сил обороны нанесла за сутки 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.
Подразделениями ракетных войск и артиллерии ВСУ поражен 1 состав боеприпасов, 6 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 2 ЗРК противника.
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