Более 30 артсистем, 23 танка и 640 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ

Украинские военные ликвидировали за сутки еще 640 российских оккупантов, таким образом потери Росармии в живой силе уже составили примерно 267 540 солдат. Кроме того, Сили обороны уничтожили еще 23 танка и столько же броневиков захватчиков, более 30 артсистем и 29 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 267540 (+640) человек ликвидировано,

танков - 4529 (+23) ед.,

боевых бронированных машин - 8726 (+23) ед.,

артиллерийских систем - 5753 (+31) ед.,

РСЗО - 754 (+1) ед.,

средства ПВО - 507 (+1) ед.,

самолетов - 315 ед.,

вертолетов - 316 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4570 (+29) ед.,

крылатые ракеты - 1455 ед.,

корабли /катера - 19 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 8264 (+47) ед.,

специальная техника - 860 (+1) ед.

Ситуация на фронте

Согласно утренней сводке Генштаба, за прошедшие сутки на фронтах произошло 39 боевых столкновений. ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, преуспевают в районе южнее Работиного, закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Авиация Сил обороны нанесла за сутки 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии ВСУ поражен 1 состав боеприпасов, 6 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 2 ЗРК противника.