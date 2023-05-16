Ответственность РФ за войну станет одной из тем саммита Совета Европы, - фон дер Ляйен

Она отметила, что "ответственность России за преступление агрессии" будет одной из главных тем саммита Совета Европы. При этом ранее она обещала "решительно поддержать создание специального трибунала для привлечения России к ответственности за преступление агрессии".

Фон дер Ляйен уточнила, что на встрече лидеров государств также планируется принять решение о создании "реестра ущерба в Гааге", который она назвала "первым шагом к российской компенсации".

"Это станет чрезвычайно важным судебным элементом для восстановления справедливости в отношении жертв", - подчеркнула глава Еврокомиссии.