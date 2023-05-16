Европейские лидеры на саммите в Исландии подтвердят поддержку Украины, - Reuters

Европейские лидеры собираются в Исландии на двухдневный саммит, призванный продемонстрировать поддержку Украине, а также послать мощный сигнал об основных демократических ценностях, которые, по мнению многих, находятся под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Это всего лишь четвертый саммит Совета Европы (СЕ) с момента его основания после Второй мировой войны. 46 членов ведущей организации по правам человека, которая полностью отделена от Европейского Союза, соберутся, чтобы обсудить возникающие угрозы, связанные с российским вторжение в Украину.

Демократические ценности Совета Европы поддерживаются находящимся в Страсбурге Европейским судом по правам человека, где граждане могут обращаться в суд в случае нарушения прав человека.

Членство России было приостановлено на следующий день после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года. Затем Москва покинула этот орган за несколько часов до голосования за ее исключение.

Согласно проекту итоговой декларации, лидеры утвердит новый Реестр ущерба, механизм регистрации и документирования доказательств и заявлений об ущербе, потерях или травмах, понесенных в результате российского вторжения в Украину.

Европейские лидеры, такие как Олаф Шольц из Германии, Риши Сунак из Великобритании и президент Франции Эммануэль Макрон, примут участие в саммите в Рейкьявике, а Владимир Зеленский из Украины обратится к своим коллегам по видеосвязи.

Исландские организаторы заявили, что встреча предоставит возможность поддержать Украину с помощью "конкретных мер", а также активизировать инициативы по устранению возникающих угроз демократии, в том числе от изменения климата и искусственного интеллекта.

В офисе Макрона заявили, что Совет изучает, как Банк развития Совета Европы (CEB) может помочь удовлетворить потребности украинцев.

"Саммит также будет посвящен тому, что произойдет, если вы не будете соблюдать правила, - сказал немецкий депутат Франк Швабе, принимавший непосредственное участие в планировании саммита. - Угроза исключения - это уже острый меч. Даже Россия не хотела выходить из Совета Европы, Турция тоже не хочет".

Турции, которая находится в разгаре президентских выборов, в которых участвует президент Тайип Эрдоган, грозит исключение из Совета Европы после того, как она не выполнила решение суда от 2019 года об освобождении заключенного в тюрьму бизнесмена и филантропа Османа Кавалы.

По словам экспертов, комитет министров Совета Европы возбудил против Анкары судебное разбирательство о нарушении прав, которое до сих пор подчеркивало важность диалога, но в конечном итоге может привести к исключению Турции или приостановлению ее членства.