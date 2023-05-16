Сунак на саммите Совета Европы в Исландии обсудит долгосрочную поддержку Украины

На саммите Совета Европы в Исландии планируется обсудить долгосрочные меры безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака , которое приводит The Guardian.

"Я буду говорить с другими странами, чтобы убедиться, что мы продолжаем поддерживать Украину", - говорится в заявлении.

Сунак добавил, что речь идет о поддержке, необходимой для защиты от российской агрессии.

"Также нужно начать думать о долгосрочных мерах безопасности, которые мы захотим принять для поддержки Украины в перспективе", - сказал Сунак.