Сунак на саммите Совета Европы в Исландии обсудит долгосрочную поддержку Украины
На саммите Совета Европы в Исландии планируется обсудить долгосрочные меры безопасности для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака, которое приводит The Guardian.
"Я буду говорить с другими странами, чтобы убедиться, что мы продолжаем поддерживать Украину", - говорится в заявлении.
Сунак добавил, что речь идет о поддержке, необходимой для защиты от российской агрессии.
"Также нужно начать думать о долгосрочных мерах безопасности, которые мы захотим принять для поддержки Украины в перспективе", - сказал Сунак.
Напомним, что европейские лидеры собираются в Исландии на двухдневный саммит, призванный продемонстрировать поддержку Украине, а также послать мощный сигнал об основных демократических ценностях, по мнению многих, под угрозой.
В истории Совета Европы было всего три саммита: 1993 года, 1997 года и 2005 года. В 2023 году саммит собирается из-за российского вторжения в Украину.
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