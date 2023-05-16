ua ru
Вт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сунак на саммите Совета Европы в Исландии обсудит долгосрочную поддержку Украины

Новина українською →
Вторник 16 мая 2023 19:55
Сунак на саммите Совета Европы в Исландии обсудит долгосрочную поддержку Украины Фото: Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

На саммите Совета Европы в Исландии планируется обсудить долгосрочные меры безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака, которое приводит The Guardian.

"Я буду говорить с другими странами, чтобы убедиться, что мы продолжаем поддерживать Украину", - говорится в заявлении.

Сунак добавил, что речь идет о поддержке, необходимой для защиты от российской агрессии.

"Также нужно начать думать о долгосрочных мерах безопасности, которые мы захотим принять для поддержки Украины в перспективе", - сказал Сунак.

Напомним, что европейские лидеры собираются в Исландии на двухдневный саммит, призванный продемонстрировать поддержку Украине, а также послать мощный сигнал об основных демократических ценностях, по мнению многих, под угрозой.

В истории Совета Европы было всего три саммита: 1993 года, 1997 года и 2005 года. В 2023 году саммит собирается из-за российского вторжения в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Совет Европы Исландия Война в Украине
NEWS
Уже не глава. Верховный суд прекратил полномочия Князева
Уже не глава. Верховный суд прекратил полномочия Князева
DAILY
Два дня под Бахмутом. Истории военных с самой горячей точки фронта – репортаж РБК-Украина
Виталий НосачФотокорреспондент Два дня под Бахмутом. Истории военных с самой горячей точки фронта – репортаж РБК-Украина