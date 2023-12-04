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Ответственность за ИГИЛ: в университете на Филиппинах произошел теракт с жертвами

Марави, Понедельник 04 декабря 2023 01:49
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Ответственность за ИГИЛ: в университете на Филиппинах произошел теракт с жертвами Иллюстративное фото: в университете на Филиппинах произошел теракт с жертвами (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Боевики Исламского государства взяли на себя ответственность за взрыв в университете на Филиппинах. В результате есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В воскресенье, в университете на Филиппинах, в городе Марави, во время католической мессы произошел взрыв. В результате погибли минимум четыре человека и ранены еще 50.

Группировка "Исламское государство", влиятельная на юге страны, сообщила в Telegram, что ее члены взорвали бомбу.

Министр обороны Жилберто Теодоро заявил, что правоохранительные органы продолжат бороться с терроризмом в том же темпе, что и раньше. По его словам, во взрыве были "явные признаки иностранного элемента". Подробностей министр не дал, чтобы не помешать расследованию.

На месте происшествия были обнаружены фрагменты 16-мм миномета, сообщил на пресс-конференции высокопоставленный представитель полиции Эммануэль Перальта.

Боевики ИГИЛ в Филиппинах

Боевики ИГИЛ начали проникать на территорию Филиппин в 2015 году. Они нашли поддержку среди некоторых мусульманских группировок, которые были недовольны правительством Филиппин.

В 2017 году боевики ИГИЛ захватили город Марави на юге Филиппин. Они удерживали его в течение пяти месяцев, прежде чем были выбиты правительственными войсками.

В последние годы ИГИЛ продолжает совершать теракты на Филиппинах. Один из масштабных (до данного теракта) совершили в 2019 году. Тогда группировка взяла на себя ответственность за взрыв в католической церкви в городе Холо, в результате которого погибли 27 человек.

Теракты в мире

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