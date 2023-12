Нападение на туристов в Париже: есть погибший и раненые

По сообщениям французского агентства печати (AFP), нападавший был с радикальным исламистским взглядом.

"Злоумышленник, который зарезал человека в Париже, как сообщается, кричал "Аллах Акбар"", - сообщили в издании.

Позже министр внутренних дел Франции заявил об аресте нападавшего.

"Полиция только что мужественно арестовала нападавшего на прохожих в Париже, в районе набережной Гренель. Одному погибшему и одному раненому оказана помощь в Парижской пожарной бригаде. Пожалуйста, избегайте этого места", - написал на своей странице Дарманен.

В результате нападения в Париже погиб турист из Германии, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил глава МВД Франции.

"Второй человек получил ранения и находится на лечении", - добавили в полиции.

В сети появилось видео полицейской операции по задержанию нападавшего.

France's interior minister has reported an attack in Paris with hammer and knife shouting "Allah Akbar". The dead and injured were reportedly German tourists. A police operation is ongoing around the Bir-Hakeim metro station, and authorities have urged people to avoid the area. pic.twitter.com/L3AkLvsxD6