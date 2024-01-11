В ответ на скандальные заявления. Зеленский пообещал помочь губернатору Флориды на пенсии

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал финансовую помощь губернатору Флориды Рону Десантису после того, как он выйдет на пенсию. Это будет благодарность за помощь украинским пенсионерам от США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы украинского государства.

Зеленский отметил, что "Десантис отказался помогать украинским военным с зарплатой, сказав, что это вопрос Украины". Но нашей стране была необходима бюджетная помощь.

"Десантис еще молодой человек, и наверняка не понимает, что такое поддерживать пенсионеров во время войны", - добавил президент.

По его словам, больше 70% тех денег, которые Соединенные Штаты выделили для Украины, остались в США. Поскольку они заказывали оружие у американских предприятий.

"И эти деньги получали там люди. И я думаю, что американские пенсионеры тоже. А когда Десантис станет пенсионером, а мы победим в войне, я ему тоже лично помогу финансовой благодарностью за то, что США помогали нашим пенсионерам", - добавил Зеленский.

Что сказал Десантис

Напомним, ранее губернатор Флориды Рон Десантис на предвыборном мероприятии в штате Айова отличился скандальными заявлениями о помощи Украине.

В частности, он раскритиковал власти США за то, что “они отправляют ужасно много денег в Украину". По его словам, эти деньги “идут на пенсии и зарплаты бюрократам".

Напомним, еще в сентябре прошлого года Десантис заявлял о том, что он выступает против членства Украины в НАТО.