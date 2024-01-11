У відповідь на скандальні заяви. Зеленський пообіцяв допомогти губернатору Флориди на пенсії

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв фінансову допомогу губернатору Флориди Рону Десантісу після того, як він вийде на пенсію. Це буде подяка за допомогу українським пенсіонерам від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію глави української держави.

Зеленський зазначив, що "Десантіс відмовився допомагати українським військовим із зарплатою, сказавши, що це питання України". Але нашій країні була потрібна бюджетна допомога.

"Десантіс ще молода людина, і, напевно, не розуміє, що таке підтримувати пенсіонерів під час війни", - додав президент.

За його словами, більше ніж 70% тих грошей, які Сполучені Штати виділили для України, залишилися в США. Бо вони замовляли зброю у американських підприємств.

"І ці гроші отримували там люди. І я думаю, що американські пенсіонери теж. А коли Десантіс стане пенсіонером, а ми переможемо у війні, я йому теж особисто допоможу фінансовою подякою за те, що США допомагали нашим пенсіонерам", - додав Зеленський.

Варто зауважити, що Десантіс є конкурентом колишнього президента США Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році.

Що сказав Десантіс

Нагадаємо, раніше губернатор Флориди Рон Десантіс на передвиборному заході у штаті Айова відзначився скандальними заявами про допомогу Україні.

Зокрема, він розкритикував владу США за те, що "вона відправляє дуже багато грошей в Україну". За його словами, ці гроші "йдуть на пенсії та зарплати бюрократам".

Нагадаємо, ще у вересні минулого року Десантіс заявляв про те, що він виступає проти членства України в НАТО.