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Ответ россиянам будет на передовой. Зеленский отреагировал на удар по Запорожью

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские террористы получат ответ на передовой за сегодняшний ракетный удар по Запорожью, в результате которого есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

Он рассказал, что по состоянию на сейчас известно о трех погибших в Запорожье из-за атаки российских оккупантов. Спасательная операция продолжается, всем пострадавшим предоставят необходимую помощь. 

"И это военное преступление России обязательно получит свой приговор. А ответ российским террористам будет на передовой - благодаря нашим героическим воинам", - подчеркнул Зеленский. 

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко уточнил, что в результате атаки россиян разрушен храм и торговые точки в Шевченковском районе города. В многоэтажках выбило окна. 

 

Фото: последствия обстрела Запорожья (t.me/zoda_gov_ua)

Обстрел Запорожья

Напомним, сегодня, 9 августа, в Запорожье прозвучал взрыв во время воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали о ракетной угрозе. 

Позже секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев заявил, что оккупанты ударили по жилому кварталу города. Он сообщал о двух погибших

 

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ЗапорожьеВойна России против Украиныракетный удар