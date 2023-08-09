Відповідь росіянам буде на передовій. Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю

Він розповів, що станом на зараз відомо про трьох загиблих у Запоріжжі через атаку російських окупантів. Рятувальна операція продовжується, всім постраждалим нададуть необхідну допомогу.

"І цей воєнний злочин Росії обов'язково отримає свій вирок. А відповідь російським терористам буде на передовій - завдяки нашим героїчним воїнам", - наголосив Зеленський.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко уточнив, що внаслідок атаки росіян зруйновано храм та торгові точки у Шевченківському районі міста. У багатоповерхівках вибило вікна.

Фото: наслідки обстрілу Запоріжжя (t.me/zoda_gov_ua)

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, сьогодні, 9 серпня, у Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про ракетну загрозу.

Пізніше секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв заявив, що окупанти вдарили по житловому кварталу міста. Він повідомляв про двох загиблих.