В ГУР раскрыли детали конструкции и производителей российской ракеты "Искандер-К"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.

Так, в ГУР МО Украины в рубрике "Средства поражения" опубликовали интерактивную 3D-модель и данные предприятий кооперации по производству крылатых ракет 9М727 из состава оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-К".

По данным украинской разведки, главным предприятием в производственном цикле ракеты россиян является Исследовательское конструкторское бюро "Новатор" концерна "Алмаз-Антей".

Кроме него, ГУР обнародовало еще 39 российских и одно белорусское предприятие, изготавливающие боевую часть, турбореактивный двигатель и его компоненты, спутниковую и инерциальную навигационные системы, другие электронные блоки и компонентную базу крылатых "Искандеров".

Особое внимание привлекает то, что 8 из 41 предприятия, обнародованных в этой публикации, до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции.

Предприятия, которые вовлечены в производство "Искандер-К":

Тамбовский завод "Электроприбор" - производитель инерциальной навигационной системы ГИБ-123-4.

АО "Высокие технологии" - производитель газогенераторов ГТТ-37.000 для турбореактивных двигателей ТРДД-50Б.

Волжский электромеханический завод - поставщик комплектующих для станций постановки активных помех 9Б914.

Что известно о ракете "Искандер-К"

Ракета "Искандер-К" - это крылатая ракета класса поверхность-поверхность, которая летит по заранее заданной траектории на сверхнизких высотах, используя средства радиоэлектронной защиты. Она летит параллельно поверхности земли и может маневрировать на всем участке полета.

Ракета имеет цилиндрическую форму с закругленной носовой частью. Она оснащена маршевым турбореактивным двигателем, который работает в течение всего времени полета.

На хвостовой части крылатой ракеты содержатся 4 небольших хвостовых стабилизатора. Посередине корпуса расположены 2 крыла, которые раскрываются вскоре после выхода ракеты из транспортно-пускового контейнера. Масса боевой части составляет 480-500 кг, а дальность поражения - от 50 до 500 км.