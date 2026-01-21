ua en ru
В ГУР раскрыли детали конструкции и производителей российской ракеты "Искандер-К"

Среда 21 января 2026 11:55
UA EN RU
В ГУР раскрыли детали конструкции и производителей российской ракеты "Искандер-К" Фото: в ГУР раскрыли конструкцию и производителей ракеты "Искандер-К" (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Главным производителем крылатых ракет "Искандер-К" является Опытное конструкторское бюро "Новатор" концерна "Алмаз-Антей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.

Так, в ГУР МО Украины в рубрике "Средства поражения" опубликовали интерактивную 3D-модель и данные предприятий кооперации по производству крылатых ракет 9М727 из состава оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-К".

По данным украинской разведки, главным предприятием в производственном цикле ракеты россиян является Исследовательское конструкторское бюро "Новатор" концерна "Алмаз-Антей".

Кроме него, ГУР обнародовало еще 39 российских и одно белорусское предприятие, изготавливающие боевую часть, турбореактивный двигатель и его компоненты, спутниковую и инерциальную навигационные системы, другие электронные блоки и компонентную базу крылатых "Искандеров".

Особое внимание привлекает то, что 8 из 41 предприятия, обнародованных в этой публикации, до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции.

Предприятия, которые вовлечены в производство "Искандер-К":

  • Тамбовский завод "Электроприбор" - производитель инерциальной навигационной системы ГИБ-123-4.
  • АО "Высокие технологии" - производитель газогенераторов ГТТ-37.000 для турбореактивных двигателей ТРДД-50Б.
  • Волжский электромеханический завод - поставщик комплектующих для станций постановки активных помех 9Б914.

В ГУР раскрыли детали конструкции и производителей российской ракеты &quot;Искандер-К&quot;

Что известно о ракете "Искандер-К"

Ракета "Искандер-К" - это крылатая ракета класса поверхность-поверхность, которая летит по заранее заданной траектории на сверхнизких высотах, используя средства радиоэлектронной защиты. Она летит параллельно поверхности земли и может маневрировать на всем участке полета.

Ракета имеет цилиндрическую форму с закругленной носовой частью. Она оснащена маршевым турбореактивным двигателем, который работает в течение всего времени полета.

На хвостовой части крылатой ракеты содержатся 4 небольших хвостовых стабилизатора. Посередине корпуса расположены 2 крыла, которые раскрываются вскоре после выхода ракеты из транспортно-пускового контейнера. Масса боевой части составляет 480-500 кг, а дальность поражения - от 50 до 500 км.

Напомним, в ГУР ранее раскрыли характеристики нового российского беспилотника - ударного дрона "Герань-5" с реактивным двигателем, который способен лететь со скоростью до 600 км/ч.

Также ранее эксперты ГУР МО Украины обнародовали трехмерную схему российского БпЛА "Орион", а также раскрыли информацию о 43 предприятиях, привлеченных к его производству.

