Ответ на iPhone 18 Pro Max: Xiaomi готовит флагман с рекордным процессором

Xiaomi 18 Pro Max засветился в бенчмарке Geekbench с новым флагманским процессором Qualcomm, который еще не представили официально. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro должен стать главным конкурентом чипа, который есть в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технического блоггера Anvin в X.
Согласно карте тестирования, Xiaomi 18 Pro Max оснащен еще неанонсированным чипсетом Qualcomm, номерное обозначение - SM8975. Предыдущее название чипа - Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.
Бенчмарк раскрывает детали 8-ядерной архитектуры нового процессора:
Процессор работает в тандеме с новым графическим ускорителем Adreno 850 и 12 ГБ оперативной памяти.
В тесте процессорного блока Geekbench 7 такая аппаратная комбинация набрала:
Помимо чистой вычислительной мощности процессора записи в базе данных проливают свет и на графические возможности новой платформы от Qualcomm.
В специализированных графических тестах Geekbench 7 ускоритель Adreno 850 показал следующие результаты:
Несмотря на то, что показатели неанонсированного железа еще зависят от программной оптимизации и могут изменяться до релиза, обнародованные цифры указывают на значительный скачок в возможностях обработки графики.
По словам технообозревателей, это важно для мобильного гейминга и ИИ-генерации непосредственно на устройстве (on-device AI).
Отмечается, что Xiaomi 18 Pro Max будет поставляться с новой операционной системой Android 17 из коробки. Она будет дополнена фирменной графической оболочкой HyperOS 4.
Официальная презентация новой серии флагманских процессоров Snapdragon от компании Qualcomm ожидается позже уже в этом месяце.
Учитывая, что другие конкуренты, в частности Vivo X500 Pro Max также проходят подобные тесты в бенчмарках, Xiaomi рассчитывает занять сильные позиции для борьбы с новыми смартфонами Apple.