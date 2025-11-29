Восстановлению не подлежит. В Тернополе снесут высотку, которую разрушила ракета РФ

Власти Тернополя решили снести высотку, которая была разрушена российской ракетой во время атаки в ночь на 19 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Сергея Надала в Telegram.
В результате ракетного удара со стороны России значительным разрушениям подверглись жилые дома в городе.
Дом на ул. Стуса, 8 признан аварийным и непригодным для восстановления - его демонтируют.
Дом на ул. 15 Апреля, 31 поврежден, в частности два подъезда выгорели, но после капитального ремонта жители смогут вернуться.
Владельцы жилья в этих домах имеют право на государственную компенсацию:
Стуса, 8 - компенсация за полностью уничтоженное жилье.
15 Апреля, 31 - компенсация за поврежденные квартиры.
Полный перечень доступной помощи и порядок ее получения - по ссылке:
Из-за регулярных российских обстрелов украинские города сталкиваются с масштабными разрушениями жилых домов. С начала полномасштабного вторжения сотни домов были разрушены или серьезно повреждены.
Государство ввело систему компенсаций через "Дію" и специальные комиссии, что позволяет владельцам получить финансовую помощь на восстановление или приобретение нового жилья.
Около 7:00 утра 19 ноября россия атаковала Тернополь ракетами и "Шахедами", попав в жилые дома. Повреждены несколько 9-этажек, одна сгорела, другая - частично разрушена. Спасательные работы продолжались до 22 ноября.
Мы сообщали, о 28 погибших и более 90 раненых.
Позже нашли еще трех жертв - женщину и двух детей, по состоянию на сегодня установленное количество погибших - 35 человек.
Напомним, президент Зеленский заявил, что ракета содержала 175 иностранных компонентов, которые РФ получает в обход санкций.
В городе объявили трехдневный траур.
27 ноября в больнице умерла 12-летняя Адриана Унольт, которая девять дней боролась за жизнь; ее мать погибла в день атаки, сестра до сих пор в больнице.