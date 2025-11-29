Восстановлению не подлежит. В Тернополе снесут высотку, которую разрушила ракета РФ

Обстрел Тернополя 19 ноября

Около 7:00 утра 19 ноября россия атаковала Тернополь ракетами и "Шахедами", попав в жилые дома. Повреждены несколько 9-этажек, одна сгорела, другая - частично разрушена. Спасательные работы продолжались до 22 ноября.

Мы сообщали, о 28 погибших и более 90 раненых.

Позже нашли еще трех жертв - женщину и двух детей, по состоянию на сегодня установленное количество погибших - 35 человек.

Напомним, президент Зеленский заявил, что ракета содержала 175 иностранных компонентов, которые РФ получает в обход санкций.

В городе объявили трехдневный траур.

27 ноября в больнице умерла 12-летняя Адриана Унольт, которая девять дней боролась за жизнь; ее мать погибла в день атаки, сестра до сих пор в больнице.