Відновленню не підлягає. У Тернополі знесуть висотку, яку зруйнувала ракета РФ

Обстріл Тернополя 19 листопада

Близько 7:00 ранку 19 листопада росія атакувала Тернопіль ракетами та "Шахедами", влучивши у житлові будинки. Пошкоджено кілька 9-поверхівок, одна згоріла, інша - частково зруйнована. Рятувальні роботи тривали до 22 листопада.

Ми повідомляли, про 28 загиблих і понад 90 поранених.

Пізніше знайшли ще трьох жертв - жінку та двох дітей, станом на сьогодні встановлена кількість загиблих - 35 осіб.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що ракета містила 175 іноземних компонентів, які РФ отримує в обхід санкцій.

У місті оголосили триденну жалобу.

27 листопада у лікарні померла 12-річна Адріана Унольт, яка дев’ять днів боролась за життя; її мати загинула в день атаки, сестра досі в лікарні.