Восстановление жилья в Святошинском районе: Кличко назвал сроки и суммы

В Святошинском районе Киева до 1 октября планируют завершить восстановление 14 домов, поврежденных в результате вражеских обстрелов в конце апреля 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Виталия Кличко в Telegram-канале.

Какие дома восстанавливают и ремонтируют

Мэр Киева сообщил, что осмотрел, как идет восстановление жилых домов в Святошинском районе, поврежденных в результате вражеской атаки 24 апреля 2025 года.

Тогда враг полностью разрушил один дом, еще 126 были повреждены. Наибольшие разрушения получили здания на улице Авиаконструкторской, бульваре Академика Вернадского, в переулке Кременецком и на улице Депутатской.

Работы продолжаются на 18 объектах: 16 восстанавливает Святошинская РГА, еще 2 – КП "Жилинвестстрой-УКБ".

"На 14 домах работы планируем завершить к 1 октября. Поскольку это постройки старой застройки, восстановление происходит комплексно - от усиления фундаментов и несущих конструкций до обновления крыш, фасадов и подъездов", – рассказал глава столицы.

Сколько выделено денег

Отмечается, что город выделил на это 281 млн. гривен, также решается вопрос приобретения нового жилья для жильцов полностью разрушенного дома.

Всего на восстановление 33 наиболее поврежденных объектов в Святошинском районе город предусмотрел более 281 млн. гривен, из которых более 125 млн. гривен на 2026 год – на восстановление жилых домов, где заказчиком работ выступает Святошинская РГА.

"Отдельно решаем вопрос жителей полностью разрушенного дома: для собственников неприватизированных квартир по решению Киевсовета предусмотрено приобретение нового жилья", – отметил Кличко.

Мэр Киева также добавил, что в восстановлении зданий столицы помогают международные партнеры.

"Киеву помогают и международные партнеры. За средства Красного Креста уже отремонтировали крыши 10 домов. Окна заменяем по программе "Восстановление" и при поддержке фонда GEM", – сообщил он.