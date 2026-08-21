ua en ru
Пт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Відновлення житла у Святошинському районі: Кличко назвав терміни та суми

15:02 21.08.2026 Пт
2 хв
Скільки грошей виділило місто на пошкоджені об'єкти та які будинки відремонтують першими
aimg Анна Шиканова
Відновлення житла у Святошинському районі: Кличко назвав терміни та суми Коли відновлять будинки в Святошинському районі (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В Святошинському районі Києва до 1 жовтня планують завершити відновлення 14 будинків, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів в кінці квітня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Віталія Кличко у Telegram-каналі.

Які будинки відновлюють та ремонтують

Мер Києва повідомив, що оглянув, як триває відбудова житлових будинків у Святошинському районі, пошкоджених внаслідок ворожої атаки 24 квітня 2025 року.

Читайте також: Як в Києві допомагатимуть літнім та маломобільним людям взимку: у мерії розкрили деталі

Тоді ворог повністю зруйнував один будинок, ще 126 – були пошкоджені. Найбільших руйнувань зазнали будівлі на вулиці Авіаконструкторській, бульварі Академіка Вернадського, у провулку Кременецькому та на вулиці Депутатській.

Роботи тривають на 18 об'єктах: 16 відновлює Святошинська РДА, ще 2 – КП "Житлоінвестбуд-УКБ".

"На 14 будинках роботи плануємо завершити до 1 жовтня. Оскільки це споруди старої забудови, відновлення відбувається комплексно – від підсилення фундаментів і несучих конструкцій до оновлення дахів, фасадів та під'їздів", – розповів очільник столиці.

Скільки виділено грошей

Зазначається, що місто виділило на це 281 млн гривень, також вирішується питання придбання нового житла для мешканців повністю зруйнованого будинку.

Загалом на відбудову 33 найбільш пошкоджених об’єктів у Святошинському районі місто передбачило понад 281 млн гривень, із яких більше 125 млн гривень на 2026 рік – на відновлення житлових будинків, де замовником робіт виступає Святошинська РДА.

"Окремо вирішуємо питання мешканців повністю зруйнованого будинку: для власників неприватизованих квартир за рішенням Київради передбачене придбання нового житла", – зазначив Кличко.

Читайте також: Що буде з теплом у Києві взимку: у КМДА розкрили план дій

Мер Києва також додав, що у відновленні будинків столиці допомагають міжнародні партнери.

"Києву допомагають і міжнародні партнери. За кошти Червоного Хреста вже відремонтували дахи 10 будинків. Вікна замінюємо за програмою "єВідновлення" та за підтримки фонду GEM", – повідомив він.

Як повідомлялося раніше, в бюджеті Києва на цей рік передбачено понад 574 млн гривень на відновлення житла киян, яке постраждало внаслідок російських обстрілів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Обстріл Києва Віталий Кличко Інфраструктура
Новини
У Львові дві BMW збили батька і 8-річну доньку, які переходили на червоне світло
У Львові дві BMW збили батька і 8-річну доньку, які переходили на червоне світло
Аналітика
Угорці зрозуміли, що краще не мати справу з Росією: інтерв'ю з послом в Угорщині Шандором
Роман Коткореспондент РБК-Україна Угорці зрозуміли, що краще не мати справу з Росією: інтерв'ю з послом в Угорщині Шандором