Відновлення житла у Святошинському районі: Кличко назвав терміни та суми

В Святошинському районі Києва до 1 жовтня планують завершити відновлення 14 будинків, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів в кінці квітня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Віталія Кличко у Telegram-каналі.

Які будинки відновлюють та ремонтують

Мер Києва повідомив, що оглянув, як триває відбудова житлових будинків у Святошинському районі, пошкоджених внаслідок ворожої атаки 24 квітня 2025 року.

Тоді ворог повністю зруйнував один будинок, ще 126 – були пошкоджені. Найбільших руйнувань зазнали будівлі на вулиці Авіаконструкторській, бульварі Академіка Вернадського, у провулку Кременецькому та на вулиці Депутатській.

Роботи тривають на 18 об'єктах: 16 відновлює Святошинська РДА, ще 2 – КП "Житлоінвестбуд-УКБ".

"На 14 будинках роботи плануємо завершити до 1 жовтня. Оскільки це споруди старої забудови, відновлення відбувається комплексно – від підсилення фундаментів і несучих конструкцій до оновлення дахів, фасадів та під'їздів", – розповів очільник столиці.

Скільки виділено грошей

Зазначається, що місто виділило на це 281 млн гривень, також вирішується питання придбання нового житла для мешканців повністю зруйнованого будинку.

Загалом на відбудову 33 найбільш пошкоджених об’єктів у Святошинському районі місто передбачило понад 281 млн гривень, із яких більше 125 млн гривень на 2026 рік – на відновлення житлових будинків, де замовником робіт виступає Святошинська РДА.

"Окремо вирішуємо питання мешканців повністю зруйнованого будинку: для власників неприватизованих квартир за рішенням Київради передбачене придбання нового житла", – зазначив Кличко.

Мер Києва також додав, що у відновленні будинків столиці допомагають міжнародні партнери.

"Києву допомагають і міжнародні партнери. За кошти Червоного Хреста вже відремонтували дахи 10 будинків. Вікна замінюємо за програмою "єВідновлення" та за підтримки фонду GEM", – повідомив він.