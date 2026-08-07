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Что будет с теплом в Киеве зимой: в КГГА раскрыли план действий

18:37 07.08.2026 Пт
3 мин
В столичной администрации раскрыли детали строительства резервных источников питания и закупки нового оборудования
aimg Анна Шиканова
Что будет с теплом в Киеве зимой: в КГГА раскрыли план действий Пантелеев рассказал, как Киев готовится к зиме (фото: kyivcity.gov.ua)
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Подготовка Киева к зиме предполагает создание 1000 МВт дополнительной генерации и расширение сети пунктов обогрева. По плану стойкости Киев восстанавливает критическую инфраструктуру после обстрелов и создает альтернативное энергоснабжение зимой. Из-за угрозы новых ударов в городе готовят вдвое больше пунктов обогрева, чем в прошлом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью и.о. первого заместителя главы КГГА Петра Пантелеева изданию LB.ua.

План стойкости: энергетика и защита объектов

По его словам, основные направления плана устойчивости – это восстановление уничтоженного оборудования ТЭЦ, защита объектов инфраструктуры, создание резервных источников генерации энергии и резервной сети теплоснабжения.

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Те работы, за которые отвечает город, проделаны уже на 50 и более процентов, рассказал Пантелеев.

"Мы должны полностью восстановить объекты теплоснабжения, частично восстановить часть энергоблоков, примерно 350 МВт, и затем к концу года еще 100 МВт. И создать дополнительно 1000 МВт дополнительной тепловой генерации - за счет резервных источников, локальных котельных, замены и усиления старых котлов и насосов", - сказал в интервью первый заместитель главы КГГА.

"План до конца года – запустить 200 МВт резервного питания от когенерационных установок. Есть оборудование на 200 МВт. Запущено 60. Остальные планируем запустить до конца года", - добавил он.

Создание резервных систем теплоснабжения и инженерно-техническая защита объектов критической инфраструктуры, по словам Пантелеева, должно быть профинансировано за счет госбюджета.

В то же время город готовится и к реагированию на чрезвычайные ситуации.

"Все то, что мы сейчас делаем, позволит нам значительно лучше подготовиться к зиме, чем, например, в прошлом году. Потому что мы проводим большой объем работ. Строим защиту объектов критической инфраструктуры, работаем над ускорением создания альтернативной энергетической инфраструктуры, делаем другие вещи", - рассказал Пантелеев.

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В то же время чиновник призвал быть реалистами и считаться с жесткой фазой войны, во время которой враг целенаправленно атакует гражданские объекты, поэтому город параллельно прорабатывает сценарии действий в экстремальных условиях.

В частности, сейчас Киев вдвое увеличивает количество опорных пунктов обогрева. Если прошлой зимой в каждом районе работало ориентировочно по пять школ с автономным теплом и питанием, то в этом году их будет по десять – всего 100 пунктов по городу.

Чиновник подчеркнул, что это задача районных администраций, и в случае аварийного отключения электричества или отопления такие пункты будут сразу открываться для всех жителей.

Также в этом году в бюджете города предусмотрена рекордная сумма на городские программы софинансирования для подготовки жилых домов к зиме. Пантелеев подчеркнул, что городскими программами, позволяющими покупать резервное питание, охвачено уже более 1000 домов.

Кроме того, в столичных многоэтажках работает уже 200 солнечных электростанций, рассказал первый заместитель Кличко.

А еще кроме мер плана стойкости город финансирует районам строительство и ремонт укрытий и восстановление домов после обстрелов.

"К сожалению, это сейчас очень ощутимое направление расходов: последствия каждого баллистического обстрела, который сейчас происходит, это ущерб на 300-500 миллионов", - сообщил чиновник.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что кроме выполнения плана стойкости город также выполняет ряд других важных проектов в рамках подготовки к зиме .
В частности, энергостойкость жилья и социального сектора, восстановление поврежденных энергообъектов.

Для Киева общая сумма финансирования подготовки к зиме составляет 22 млрд грн.

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