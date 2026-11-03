Умеров подтвердил переговоры в Брюсселе с США и европейцами и назвал темы

Украина и международные партнеры 4 и 5 ноября проведут новый раунд переговоров в Брюсселе о плане послевоенного восстановления и гарантиям безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Службы внешней разведки Украины Рустема Умерова.
Встречу примет Европейская комиссия - в ней примут участие представители США, Британии, Франции, Германии, НАТО и Всемирного банка.
С украинской стороны возьмут участие команды Минэкономики, Министерства финансов, Минобороны и Офиса президента.
"Это продолжение переговоров, состоявшихся во Флориде и Осло с целью достижения мира в Украине. Теперь на уровне рабочих команд детально пройдемся по наработкам о послевоенном восстановлении, экономическому развитию и долгосрочной стойкости Украины", - рассказал Умеров.
Глава СВР отметил, что в четверг, 5 ноября, отдельно состоится работа над гарантиями безопасности для Украины с представителями США, Британии, Франции, Германии и НАТО.
"Безопасность, восстановление и развитие должны быть частями одного плана для Украины после войны", - подчеркнул Умеров.
Напомним, NYT сообщало, что администрация Трампа пытается склонить Украину к заключению мирного соглашения с РФ, которое может предусматривать территориальные уступки по Донбассу. Взамен Вашингтон обещает Киеву возможные экономические выгоды.
Отметим, Умеров заявлял, что неизвестные пытаются получить информацию о новых дипломатических инициативах Украины и ее переговорах с партнерами по завершению войны.