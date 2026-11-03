Умєров підтвердив переговори у Брюсселі зі США та європейцями і назвав теми

Зустріч прийматиме Європейська комісія - в ній візьмуть участь представники США, Британії, Франції, Німеччини, НАТО та Світового банку.

З українського боку участь візьмуть команди Мінекономіки, Міністерства фінансів, Міноборони та Офісу президента.

"Це продовження переговорів, які відбулися у Флориді та Осло з метою досягнення миру в Україні. Тепер на рівні робочих команд детально пройдемося по напрацюваннях щодо повоєнного відновлення, економічного розвитку та довгострокової стійкості України", - розповів Умєров.

Голова СЗР зазначив, що у четвер, 5 листопада, окремо відбудеться робота над гарантіями безпеки для України із представниками США, Британії, Франції, Німеччини і НАТО.

"Безпека, відновлення і розвиток мають бути частинами одного плану для України після війни", - підкреслив Умєров.