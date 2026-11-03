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Умєров підтвердив переговори у Брюсселі зі США та європейцями і назвав теми

20:01 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Рустем Умєров (facebook.com/zelenskyy.official)

Україна та міжнародні партнери 4 і 5 листопада проведуть новий раунд переговорів у Брюсселі щодо плану повоєнного відновлення та гарантій безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Служби зовнішньої розвідки України Рустема Умєрова.

Зустріч прийматиме Європейська комісія - в ній візьмуть участь представники США, Британії, Франції, Німеччини, НАТО та Світового банку.

З українського боку участь візьмуть команди Мінекономіки, Міністерства фінансів, Міноборони та Офісу президента.

"Це продовження переговорів, які відбулися у Флориді та Осло з метою досягнення миру в Україні. Тепер на рівні робочих команд детально пройдемося по напрацюваннях щодо повоєнного відновлення, економічного розвитку та довгострокової стійкості України", - розповів Умєров.

Голова СЗР зазначив, що у четвер, 5 листопада, окремо відбудеться робота над гарантіями безпеки для України із представниками США, Британії, Франції, Німеччини і НАТО.

"Безпека, відновлення і розвиток мають бути частинами одного плану для України після війни", - підкреслив Умєров.

Нагадаємо, NYT повідомляло, що адміністрація Трампа намагається схилити Україну до укладення мирної угоди з РФ, яка може передбачати територіальні поступки щодо Донбасу. Натомість Вашингтон обіцяє Києву можливі економічні вигоди.

Зазначимо, Умєров заявляв, що невідомі намагаються отримати інформацію про нові дипломатичні ініціативи України та її переговори з партнерами щодо завершення війни.

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