Девятый Инвестиционный форум Киева состоится в Берлине: Кличко назвал дату

В этом году Инвестиционный форум Киева впервые состоится в Берлине. Цель мероприятия, которое стартует 12 ноября, - привлечь средства на послевоенное восстановление и развитие столицы.

По его словам, после форумов в Брюсселе в 2022 и 2023 годах, в этом году событие впервые состоится в Берлине - городе, символизирующем восстановление, инновации и партнерство.

"На мероприятии, в частности, обсудят инвестиции в инфраструктуру, экономику и инновационные проекты в Киеве. Также важной темой форума станет социальное предпринимательство как одна из основ восстановления", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что Европа заинтересована в успешной Украине, поэтому нынешний Инвестфорум состоится под лозунгом "Инвестируем в устойчивость. Формируем будущее".

"Уже в девятый раз Киевский инвестиционный форум собирает лидеров для формирования общего видения восстановления и устойчивости. От Киева до Брюсселя. А теперь и в Берлин. Наше сотрудничество отражает устойчивость и силу партнерства. Вместе мы сильнее и эффективнее. Европа заинтересована в успешной Украине", - отметил Виталий Кличко.