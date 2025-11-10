ua en ru
Девятый Инвестиционный форум Киева состоится в Берлине: Кличко назвал дату

Киев, Понедельник 10 ноября 2025 12:57
Девятый Инвестиционный форум Киева состоится в Берлине: Кличко назвал дату Фото: мэр Киева Виталий Кличко (kyiv.klichko.org)
Автор: Юлия Бойко

В этом году Инвестиционный форум Киева впервые состоится в Берлине. Цель мероприятия, которое стартует 12 ноября, - привлечь средства на послевоенное восстановление и развитие столицы.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, после форумов в Брюсселе в 2022 и 2023 годах, в этом году событие впервые состоится в Берлине - городе, символизирующем восстановление, инновации и партнерство.

"На мероприятии, в частности, обсудят инвестиции в инфраструктуру, экономику и инновационные проекты в Киеве. Также важной темой форума станет социальное предпринимательство как одна из основ восстановления", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что Европа заинтересована в успешной Украине, поэтому нынешний Инвестфорум состоится под лозунгом "Инвестируем в устойчивость. Формируем будущее".

"Уже в девятый раз Киевский инвестиционный форум собирает лидеров для формирования общего видения восстановления и устойчивости. От Киева до Брюсселя. А теперь и в Берлин. Наше сотрудничество отражает устойчивость и силу партнерства. Вместе мы сильнее и эффективнее. Европа заинтересована в успешной Украине", - отметил Виталий Кличко.

Что известно об Инвестиционном форуме

Напомним, Инвестиционный форум города Киева был основан столичной мэрией в 2012 году. Из-за полномасштабного вторжения в 2022-2023 годах форум проводили в Брюсселе по приглашению мэра города Филиппа Клоза.

В прошлом году общий пакет инвестиций, привлеченных на инвестфоруме для усиления устойчивости и быстрого восстановления Киева составил около 1,1 миллиарда евро. Также было согласовано сотрудничество с ЕБРР в направлениях энергетической безопасности для обеспечения стабильной жизнедеятельности украинской столицы.

