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Восстановление энергетической инфраструктуры: какую помощь Украина получила от партнеров

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Киев, Пятница 21 октября 2022 17:40
Восстановление энергетической инфраструктуры: какую помощь Украина получила от партнеров Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Несмотря на то, что Россия наносит массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины больше недели, ситуация остается контролируемой.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы правительства.

"Мы существенно увеличили количество ремонтных бригад, закупили дополнительное оборудование для ремонтов, хранящееся в надежных местах. Страны-партнеры постоянно оказывают необходимую помощь", - заявил Шмыгаль.

По его словам, партнеры Украины предоставляют необходимую помощь для восстановления инфраструктуры:

  • 55 млн долларов выделили США для ремонта и техобслуживания газовых труб, а также предоставления электрогенераторов, альтернативных источников топлива для социнфраструктуры;
  • 70 млн евро готовятся выделить Нидерланды;
  • Дания помогает с отопительным сезоном в Николаевской области;
  • у Украины есть предварительные договоренности с Норвегией и Великобританией о поставках газа, особенно в случае критической потребности зимой. ЕС и Канада также подключаются к помощи;
  • операторы системы распределения из Бельгии, Польши, Германии, Италии и других стран передают "Укрэнерго" генераторы, трансформаторное оборудование, провода, изоляторы для линий электропередач и многое другое, благодаря чему Украина может быстрее возобновлять поставки электроэнергии.

Ранее мы писали, что жилищный фонд в неприфронтовых громадах Украины готов к отопительному сезону почти на 100%.

Также ранее сообщалось, что минимально допустимая температура в квартирах во время предстоящего отопительного сезона составит 16 градусов.

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