Отопительный сезон. Кабмин снизил минимальную температуру в квартирах

Минимально допустимая температура в квартирах во время предстоящего отопительного сезона будет составлять 16 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"После включения отопления мы призываем экономить газ и уголь. Да, это будет означать уменьшение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение этой зимы будет 16 градусов, а среднее - 18 градусов", - рассказал Шмыгаль

По его словам, такие меры являются необходимостью и вкладом в победу, поскольку "от каждого украинца зависит то, как наша страна пройдет эту зиму".