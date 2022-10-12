Отопительный сезон. Кабмин снизил минимальную температуру в квартирах
Минимально допустимая температура в квартирах во время предстоящего отопительного сезона будет составлять 16 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"После включения отопления мы призываем экономить газ и уголь. Да, это будет означать уменьшение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение этой зимы будет 16 градусов, а среднее - 18 градусов", - рассказал Шмыгаль
По его словам, такие меры являются необходимостью и вкладом в победу, поскольку "от каждого украинца зависит то, как наша страна пройдет эту зиму".
Напомним, ранее в Минрегионе отмечали, что минимальная температура воздуха в жилых помещениях, согласно действующим нормам, должна быть обеспечена на уровне 18 градусов.
Более детально о нормах предстоящего отопительного сезона можете узнать в материале РБК-Украина.
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