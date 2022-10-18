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Несмотря на террор РФ. Украина в тылу почти на 100% готова к отопительному сезону

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Украина, Вторник 18 октября 2022 18:43
Несмотря на террор РФ. Украина в тылу почти на 100% готова к отопительному сезону Фото: Украина в тылу почти на 100% готова к отопительному сезону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Жилищный фонд в неприфронтовых громадах Украины готов к отопительному сезону почти на 100%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Российские войска продолжат свой террор и удары по объектам энергетики. В ответ мы продолжим нашу тщательную подготовку к отопительному сезону", - заявил Шмыгаль.

По его словам, сейчас Украина накапливает ресурсы и формирует резервы. Жилищный фонд, больницы, школы в неприфронтовых общинах готовы к отопительному сезону почти на 100%. Также удалось накопить в подземных хранилищах 14 млрд 135 млн метров кубических газа.

"Мощности для импорта из стран ЕС в случае необходимости также подготовлены. Уголь на складах вдвое больше, чем в прошлом году на этот же период", - добавил премьер-министр.

Напомним, что в Украине открыли государственный интернет-магазин дров для населения.

Также в Харькове начинается отопительный сезон. К отоплению уже подключили лечебные заведения.

Ранее сообщалось, что минимально допустимая температура в квартирах во время предстоящего отопительного сезона составит 16 градусов.

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