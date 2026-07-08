Трампу понравилась встреча с Зеленским, их отношения совсем другие, - Госдеп

Встреча в Анкаре стала новой точкой в отношениях Киева и Вашингтона, а успехи украинских дронов в России открыли новые возможности дипломатии.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил представитель Государственного департамента США Ян Бейтсон.
Комментируя декларацию саммита в Анкаре, Бейтсон обратил внимание, что документ предусматривает 70 млрд евро помощи Украине в этом году и по меньшей мере такую же сумму в следующем году.
В то же время он уточнил, что конкретного вклада США в этот пакет пока не определили.
"Многие люди боялись, что вообще не будет новостей, связанных с Украиной, или не будет положительных новостей. И это было в самой декларации. Конкретная доля (помощи - ред.) Америки - мы увидим, это пока не ясно, но президент Трамп сказал, что сегодня было новое начало", - отметил Бейтсон.
По его словам, отношения между Трампом и Зеленским сейчас "совершенно другие". Представитель Госдепа добавил, что лидеры могут открыто обсуждать важные вопросы.
"Мы знаем, что президент Трамп, когда ему что-то нравится, он это сразу скажет. Если не нравится, он это тоже очень прямо скажет", – объяснил он.
В ходе встречи Трамп и государственный секретарь США Марко Рубио также говорили об успехах Украины, в том числе об ударах украинских беспилотников по территории России.
По словам Бейтсона, Рубио увидел в этих успехах новые возможности дипломатии.
Напомним, в ходе саммита НАТО в Анкаре Дональд Трамп заявил, что работа над мирным соглашением по войне России против Украины продолжается, хотя сам процесс он назвал непростым. Президент США также сравнил войну с "дракой двоих в парке".
Кроме того, Трамп сообщил о намерении посетить Киев, но предположил, что до завершения войны такой визит вряд ли будет возможным.
Отдельно он заявил, что США готовы предоставить Украине право производить зенитно-ракетные комплексы Patriot. По его словам, это технически сложный процесс, однако Украина сможет быстро его овладеть.
Также Трамп отмечал, что дальнобойные удары Украины по территории России могут приблизить завершение войны. Он признал их эскалацией, но подчеркнул, что именно такая эскалация, по его мнению, способна подтолкнуть войну к завершению.