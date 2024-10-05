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Силы обороны Украины ракетами Storm Shadow поразили три командных пункта РФ, - Генштаб

Украина, Суббота 05 октября 2024 13:31
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Силы обороны Украины ракетами Storm Shadow поразили три командных пункта РФ, - Генштаб Фото: украинские военные поразили три командных пункта российских оккупантов (mil.in.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Силы обороны Украины поразили три командных пункта России. Были использованы ракеты Storm Shadow и снаряды GMLRS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"На днях нанесен успешное огневое поражение по командным пунктам 35-й и 27-й отдельных мотострелковых бригад, а также одному из командных пунктов 2-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. Результаты ударов уточняются", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Генштабе, боевую работу проделали подразделения Воздушных сил и ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"Поражение произошло ракетами Storm Shadow и реактивными снарядами GMLRS", - добавили военные.

Ситуация на фронте

За 4 октября на фронте произошло 159 боевых столкновений. При этом на Купянском направлении было больше атак РФ, чем на Покровском.

Как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ провели успешную операцию под Липцами Харьковской области. Между тем на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Кременной, Торецка, Покровска, а также на запад от Донецка.

Отметим, британские разведчики считают, что после захвата Угледара российские оккупанты, вероятно, продолжат наступление. Под угрозой могут быть село Богоявленка и крупный поселок Великая Новоселка.

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Силы обороны Украины ракетами Storm Shadow поразили три командных пункта РФ, - Генштаб
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