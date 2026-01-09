"Видно, как они уважают США": Зеленский связал атаку России с мирным планом Трампа

Зеленский отметил, что атака россиян пришлась на похолодание, террор против энергетики продолжается. Кроме этого, атака - это выражение неуважения Кремля к США.

"Россияне пользуются погодой - похолоданием - и пытаются поразить как можно больше наши энергетические объекты. Видно, как они уважают Америку и всю дипломатию", - подчеркнул президент.

Повреждений немало

По словам Зеленского, под удар попало немало регионов, сейчас в пострадавших областях и городах ведутся ремонтно-восстановительные работы. Есть регионы, где ремонтные бригады работают фактически постоянно.

"Сейчас продолжаются восстановительные работы в наших городах, наших громадах: в Киеве и области, на Днепровщине, на Львовщине, в Кировоградской, Черкасской, Одесской областях. Фактически постоянно ремонтные бригады работают на Сумщине, Черниговщине, Харьковщине", - сказал президент.

Россияне планируют "выключить" крупные города

Отдельно Зеленский остановился на Киеве, по которому выпустили сотни дронов и значительное количество баллистических ракет, из-за чего погибли четыре человека. Вспомнил президент также об ударах РФ по другим городам Украины - Днепру, Кривому Рогу, Запорожью, Одессе. По его словам, оккупанты пытаются полностью "выключить" города.

"Важно, чтобы в каждой городской администрации понимали эту цель врага и готовились к полному противодействию - к реальной работе ради горожан. Не убегать надо от проблем, а решать их, тем более когда есть ресурс для этого, как в Киеве. Наиболее обеспеченный финансами город Украины, и должны быть все необходимые резервные схемы", - резюмировал он.