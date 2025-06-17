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"Шахтер" сегодня узнает соперника в Лиге Европы: детали и трансляция жеребьевки

Ньон, Вторник 17 июня 2025 10:27
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"Шахтер" сегодня узнает соперника в Лиге Европы: детали и трансляция жеребьевки Фото: Донецкий клуб ждет первого соперника в ЛЕ (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

17 июня в 16:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы-2025/26. Своего соперника узнает единственный представитель Украины в турнире - донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

Как "Динамо" подставило "Шахтер"

"Горняки", которые попали в розыгрыш после победы в Кубке Украины, имели шанс пройти сразу в основной раунд ЛЕ. Однако на пути в очередной раз стало "Динамо". На этот раз - загребское.

Самый титулованный клуб Хорватии на национальном уровне не смог получить "золото", уступив в чемпионской гонке "Риеке". Поэтому команда потеряла шанс попасть в квалификацию ЛЧ. А победа той же "Риеки" в финале местного Кубка над "Славен Белупо" помешала переходу динамовцев в Лигу конференций.

В итоге вице-чемпион Хорватии оказался в Лиге Европы, где и занял место в основном раунде, благодаря более высокому клубному рейтингу: 56.000 - против 52.000 у "Шахтера".

Для "горняков" это означает старт в турнире с первого квалификационного раунда.

С кем сыграют "горняки" на старте отбора ЛЕ

Теперь, чтобы попасть в основной этап, команде придется пройти четырех соперников. "Горняки" будут сеяными на всех стадиях отбора, где будут участвовать. В случае поражения на любом из этапов - команда продолжит выступления в Лиге конференций.

УЕФА разбил команды, которые начинают выступления на этой стадии турнира, не только по корзинам посева, но и по группам. Таким образом, "Шахтер" получил утвержденный список из четырех потенциальных соперников:

Потенциальные соперники "Шахтера" на первом этапе:

  • "Хеккен" (Швеция)
  • "Сабах" (Азербайджан)
  • "Ильвес" (Финляндия)
  • "Приштина" (Косово)

Следить вживую за церемонией жеребьевки стартового раунда ЛЕ можно будет на официальном сайте УЕФА по ссылке. Трансляция начнется 17 июня в 16:00 по Киеву.

Первые матчи данного этапа турнира состоятся 10 и 17 июля.

Жеребьевка второго раунда турнира пройдет 18 июня. А поединки - 24 и 31 июля.

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