Госдеп о боях на востоке и юге Украины: РФ терпит стратегическое поражение

Бои на востоке и юге Украины и далее будут носить напряженный характер, но мы видим, что Россия терпит стратегическое поражение в развязанной ею войне.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг .

"Мы четко заявляли, что впереди будут трудные дни и противостояния. И хотя в течение зимних месяцев оно несколько снизилось, бои все же продолжаются, особенно на востоке и на юге", – заявил Прайс.

По его словам, подобная динамика боевых действий будет продолжаться в течение определенного времени.

Представитель Госдепа также подчеркнул, что Бахмут, вокруг которого сейчас идут ожесточенные бои, не имеет для армии РФ большого стратегического значения в плане оперативной обстановки. Но оккупанты все равно стремятся его захватить, потому что не имеют других вариантов, чтобы достичь хоть каких-либо видимых достижений в войне.

"Было четко понятно с первых часов вторжения России в Украину, что если бы это ни закончилось, это завершится стратегическим провалом России", - добавил Прайс.