Отказ Байдена предоставить Украине F-16 вызвал недовольство в Пентагоне, - WP

В Министерстве обороны США со скептицизмом и недовольством отнеслись к отказу президента США Джо Байдена передавать Украине истребители F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

В Пентагоне выступают за более активную поддержку Украины. Однако осторожный подход Белого дома к оказанию военной помощи ВСУ вызывает разочарование в Министерстве обороны США.

В Пентагоне считают, что передачу Украине истребителей F-16 одобрят чуть позже. Ранее случались ситуации, когда администрация США отклоняла запросы Украины по поставкам некоторых видов вооружений, но со временем меняла свою позицию. В качестве примера вспоминают ситуацию по передаче Украине танков M1 Abrams.

Ранее представитель Министерства обороны США Патрик Райдер заявлял, что США адаптируют военные пакеты под запросы и нужды Украины. По его словам, некоторые страны уже оказали краткосрочную помощь для поддержки и укрепления существующего военно-воздушного потенциала Украины. Издание добавляет, что речь, вероятно, идет о поставках запчастей для советских самолетов.