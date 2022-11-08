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Отмывал деньги для олигарха из РФ. В Германии проходят обыски в банке UBS

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Берлин, Вторник 08 ноября 2022 20:04
Отмывал деньги для олигарха из РФ. В Германии проходят обыски в банке UBS Фото: в Германии проходят обыски в банке из-за отмывания денег для олигарха из РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Немецкие власти провели обыски в отделениях банка UBS во Франкфурте и Мюнхене в рамках расследования подозрений в отмывании денег в интересах российского олигарха Алишера Усманова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Субъект расследования по подозрению в отмывании денег — бизнесмен из Российской Федерации", - заявил представитель прокуратуры Франкфурта.

В прокуратуре Франкфурта заявили, что подозрение в отмывании денег исчисляется двузначным числом миллионов евро. Обыски проводились в банках со счетами, связанными с Усмановым. Представитель Усманова категорически отверг обвинения, назвав их необоснованными, ложными и клеветническими.

"Следствие не направлено против соответствующего банковского учреждения или его сотрудников. Обыски проводятся в рамках того же предварительного производства, в рамках которого уже проводились обыски в доме ответчика в районе Мисбах и на его яхте", - говорится в сообщении прокуратуры.

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Также сообщалось, что международные партнеры Украины предлагали создать "Фонд покаяния" для российских олигархов, чтобы позволить им откупиться и легально выйти из-под санкций. Средства должны были пойти на восстановление Украины.

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