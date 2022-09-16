Для російських олігархів пропонували створити "Фонд покаяння" та відкупитися від санкцій
Міжнародні партнери України пропонували створити "Фонд покаяння" для російських олігархів, щоб дозволити їм відкупитися та легально вийти з-під санкцій. Кошти мали піти на відновлення України.
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.
"Такі обговорення були, але не всередині країни, а на рівні наших міжнародних партнерів. Вони запропонували розглянути цю ідею. Тут потрібна модель, яку буде затверджено на рівні всіх країн-партнерів", - сказав Арахамія.
За словами нардепа, можливість відкупитися може бути допустимою не для всіх, а лише для окремих олігархів – для громадян РФ, чий бізнес знаходиться не в Росії, а в інших країнах.
"Можливо, вона може працювати з бізнесменами, які мають громадянство РФ, але весь бізнес перебуває в інших країнах. Фактично від санкцій страждає не російський бюджет, а, наприклад, британський. Якщо такий бізнесмен готовий віддати на відновлення України певну суму, то я ставлюся до цього толерантно. Якщо йдеться про бізнесменів, які сплачують податки в Росії і тим самим фінансують війну в Україні, то я проти", - наголосив депутат.
Раніше стало відомо, що США запровадили чергові санкції проти російських громадян . Цього разу Держдепартамент США націлився на російську оборонно-промислову базу та порушників прав людини.
Також США заявили, що вводитимуть санкції за використання російської платіжної системи "Мир".
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