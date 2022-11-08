Відмивав гроші для олігарха з РФ. У Німеччині відбуваються обшуки в банку UBS
Німецька влада провела обшуки у відділеннях банку UBS у Франкфурті та Мюнхені в рамках розслідування підозр у відмиванні грошей на користь російського олігарха Алішера Усманова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
"Суб'єкт розслідування за підозрою у відмиванні грошей - бізнесмен із Російської Федерації", - заявив представник прокуратури Франкфурта.
У прокуратурі Франкфурта заявили, що підозра у відмиванні грошей обчислюється двозначним числом мільйонів євро. Обшуки проводились у банках із рахунками, пов'язаними з Усмановим. Представник Усманова категорично відкинув звинувачення, назвавши їх необґрунтованими, хибними та наклепницькими.
"Слідство не спрямоване проти відповідної банківської установи або її співробітників. Обшуки проводяться в рамках того самого попереднього провадження, в рамках якого вже проводилися обшуки в будинку відповідача в районі Місбах та на його яхті", - йдеться у повідомленні прокуратури.
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Також повідомлялося, що міжнародні партнери України пропонували створити "Фонд покаяння" для російських олігархів, щоб дозволити їм відкупитися та легально вийти з-під санкцій. Кошти мали піти на відновлення України.
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