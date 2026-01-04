ua en ru
Отминусовали 900 оккупантов: Генштаб дал статистику на утро 4 декабря

Украина, Воскресенье 04 января 2026 07:30
Отминусовали 900 оккупантов: Генштаб дал статистику на утро 4 декабря Фото: ВСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

С начала полномасштабной войны потери российской армии продолжают расти по всем основным категориям вооружения и личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Общая динамика потерь

За период с 24 февраля 2022 года по 4 января 2026 года совокупные потери противника достигли более 1,21 млн человек личного состава.

Только за последние сутки этот показатель увеличился примерно на 900 человек, что свидетельствует о сохранении активной фазы боевых столкновений на ряде направлений.

Уничтоженная бронетехника и артиллерия

Существенные потери зафиксированы в сегменте тяжелого вооружения. За время войны противник лишился почти 11,5 тыс. танков и около 23,9 тыс. боевых бронированных машин.

Количество уничтоженных артиллерийских систем превысило 35,7 тыс., включая реактивные системы залпового огня. Также отмечаются потери средств противовоздушной обороны.

Авиация, флот и ракеты

Потери авиационной составляющей остаются значительными: уничтожены сотни самолетов и вертолетов. Зафиксировано более 4,1 тыс. крылатых ракет, выведенных из строя. Морской компонент включает утрату кораблей, катеров и подводных лодок.

Дроны и логистика

Отдельного внимания заслуживает резкий рост потерь беспилотников оперативно-тактического уровня — их число приближается к 100 тыс.

Также противник потерял десятки тысяч единиц автомобильной техники и автоцистерн, что напрямую влияет на логистику и снабжение войск.

Напоминаем, что в московском аэропорту Внуково вечером возникли массовые задержки вылетов и прилетов: по данным российских СМИ, около 50 рейсов были отложены после сообщений о появлении неизвестных беспилотников в небе над столицей.

Информация о дронах начала распространяться в местных пабликах около 18:00, после чего мэр Москвы Сергей Собянин стал сообщать о якобы уничтоженных аппаратах, на фоне чего в районе аэропорта были введены ограничения на полеты.

Отметим, что в Купянском районе российские подразделения нарастили активность, пытаясь усилить давление на позиции ВСУ, однако все попытки приблизиться к самому городу остаются безрезультатными.

Украинские силы удерживают контроль над обстановкой и эффективно пресекают попытки противника проникнуть в Купянск.

