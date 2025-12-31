Россия празднует на месте военного преступления: МИД о Мариупольском драмтеатре
Министерство иностранных дел Украины резко осудило действия России, которая в декабре 2025 года организовала праздничные мероприятия по случаю так называемого "повторного открытия" Мариупольского драматического театра - на месте массового убийства мирных жителей.
В МИД напомнили, что в марте 2022 года российская авиация сбросила бомбу на здание театра, где скрывались сотни гражданских, в том числе дети.
Перед входом большими буквами было написано слово "ДЕТИ", чтобы четко обозначить, что в помещении нет военных.
"РФ намеренно превратила это место в братскую могилу, совершив вопиющее военное преступление", - говорится в сообщении МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что проведение концертов, танцев и празднований на месте трагедии является преднамеренным актом террора и попыткой избежать ответственности за содеянное.
Украина настаивает, что Россия должна понести ответственность за гибель мирных жителей Мариуполя и за преступления, которые имеют признаки геноцида против украинского народа.
Уничтожение Мариупольского драмтеатра
Россия уничтожила бомбами мариупольский драмтеатр 16 марта 2022 года - туда прилетели авиабомбы РФ. В здании драмтеатра прятались сотни гражданских лиц, в том числе дети.
В результате атаки врага погибло не менее 600 человек, что делает этот случай одним из самых масштабных военных преступлений России в Украине.
В ноябре оккупанты заявили о завершении так называемых восстановительных работ в драмтеатре Мариуполя и планировали его открытие на декабрь.
Издание The Guardian писало, что российские оккупационные власти подают реконструкцию театра как символ "возрождения" Мариуполя.
Бывшие актеры театра жестко раскритиковали эти планы. Так, мариупольский фотограф Евгений Сосновский, который после оккупации города переехал в Киев, назвал повторное открытие проявлением цинизма. По его словам, на этом месте должен быть мемориал погибшим мариупольцам, а не развлекательное заведение.
Бывшая актриса театра Вера Лебединская, которая сейчас живет в Ужгороде, не представляет, как на этом месте могут звучать песни и проходить спектакли.