Россия празднует на месте военного преступления: МИД о Мариупольском драмтеатре

Министерство иностранных дел Украины резко осудило действия России, которая в декабре 2025 года организовала праздничные мероприятия по случаю так называемого "повторного открытия" Мариупольского драматического театра - на месте массового убийства мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в соцсети Х .

В МИД напомнили, что в марте 2022 года российская авиация сбросила бомбу на здание театра, где скрывались сотни гражданских, в том числе дети.

Перед входом большими буквами было написано слово "ДЕТИ", чтобы четко обозначить, что в помещении нет военных.

"РФ намеренно превратила это место в братскую могилу, совершив вопиющее военное преступление", - говорится в сообщении МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что проведение концертов, танцев и празднований на месте трагедии является преднамеренным актом террора и попыткой избежать ответственности за содеянное.

Фото: скриншот из видео x.com МИД Украины

Украина настаивает, что Россия должна понести ответственность за гибель мирных жителей Мариуполя и за преступления, которые имеют признаки геноцида против украинского народа.