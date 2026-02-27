Открыть карту не получится? Зачем в Украине открывается польский банк

"Ратификация соглашения создаст правовые основания для деятельности BGK и позволит банку предоставлять правительству Украины, государственным и частным учреждениям финансовую и техническую помощь во внедрении инвестиционных проектов, в частности Ukraine Facility", - заявил заместитель министра экономики Украины Егор Перелыгин.

По его словам, такая помощь будет предоставляться в форме грантов, займов или других финансовых инструментов. Проекты будут определяться в сотрудничестве между правительствами Украины, Польши и BGK.

Документ позволит BGK получить статус, подобный тому, которым пользуются институты и банки развития, работающие в Украине.

Отныне BGK сможет: