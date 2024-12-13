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Как украинцам заказать лекарства с бесплатной доставкой: объяснение Минздрава

Пятница 13 декабря 2024 16:44
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Как украинцам заказать лекарства с бесплатной доставкой: объяснение Минздрава Заказать лекарства с бесплатной доставкой можно благодаря проекту "Укрпочта. Аптека" (фото: facebook.com/moz.ukr)
Автор: Ирина Костенко

В Министерстве здравоохранения объяснили, как можно заказать лекарства с бесплатной доставкой в рамках проекта "Укрпочта. Аптека".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины в Facebook.

Как получить лекарства через "Укрпочта. Аптека"

В Минздраве рассказали, что совместный с национальным оператором почтовой связи проект "Укрпочта. Аптека" позволяет заказать лекарства с бесплатной доставкой.

Если поблизости нет аптеки, или же человек никак не может найти необходимый препарат, можно оформить заказ в рамках такой инициативы.

Уточняется, что заказывать можно:

  • безрецептурные препараты (около 10 тысяч наименований)
  • препараты по программе "Доступные лекарства" (более 500)

Для того, чтобы оформить заказ, нужно:

  • проверить действительность электронного рецепта (если он выписан более 30 дней назад, необходимо обратиться к семейному врачу - для обновления)
  • позвонить на горячую линию по номеру: 0 800 300 545
  • сообщить оператору номер е-рецепта (16 цифр) и код погашения (4 цифры)
  • выбрать препарат из предложенного перечня

Как украинцам заказать лекарства с бесплатной доставкой: объяснение Минздрава

Доставка лекарств в рамках проекта "Укрпочта. Аптека" бесплатная (фото: facebook.com/moz.ukr)

Отмечается, что отследить отправление можно:

  • на сайте "Укрпочты"
  • в мобильном приложении
  • через чат-бот в мессенджерах

"Предусмотрен осмотр при вручении посылки. Отправление хранится в отделении в течение 7 календарных дней", - объяснили украинцам.

Кроме того, внимание граждан обратили на то, что при получении посылки необходимо оплатить стоимость только тех препаратов, которые не входят в перечень "Доступных лекарств".

"Отныне доступ к лекарствам есть там, где этого ждут, в частности в самых отдаленных селах страны", - подытожили в Минздраве.

Как украинцам заказать лекарства с бесплатной доставкой: объяснение МинздраваКак украинцам заказать лекарства с бесплатной доставкой: объяснение Минздрава

Публикация Минздрава (скриншот: facebook.com/moz.ukr)

Напомним, ранее мы рассказывали, что изменилось в программе "Доступные лекарства", где быстро найти актуальные реестры, а также как выбрать аптеку с "доступными лекарствами".

Позже в Минздраве сообщили, что в 2025 году "доступных лекарств" станет больше.

Читайте также, когда программу "Доступные лекарства" запустят во всех аптеках Украины.

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