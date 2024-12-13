Как украинцам заказать лекарства с бесплатной доставкой: объяснение Минздрава
В Министерстве здравоохранения объяснили, как можно заказать лекарства с бесплатной доставкой в рамках проекта "Укрпочта. Аптека".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины в Facebook.
Как получить лекарства через "Укрпочта. Аптека"
В Минздраве рассказали, что совместный с национальным оператором почтовой связи проект "Укрпочта. Аптека" позволяет заказать лекарства с бесплатной доставкой.
Если поблизости нет аптеки, или же человек никак не может найти необходимый препарат, можно оформить заказ в рамках такой инициативы.
Уточняется, что заказывать можно:
- безрецептурные препараты (около 10 тысяч наименований)
- препараты по программе "Доступные лекарства" (более 500)
Для того, чтобы оформить заказ, нужно:
- проверить действительность электронного рецепта (если он выписан более 30 дней назад, необходимо обратиться к семейному врачу - для обновления)
- позвонить на горячую линию по номеру: 0 800 300 545
- сообщить оператору номер е-рецепта (16 цифр) и код погашения (4 цифры)
- выбрать препарат из предложенного перечня
Доставка лекарств в рамках проекта "Укрпочта. Аптека" бесплатная (фото: facebook.com/moz.ukr)
Отмечается, что отследить отправление можно:
- на сайте "Укрпочты"
- в мобильном приложении
- через чат-бот в мессенджерах
"Предусмотрен осмотр при вручении посылки. Отправление хранится в отделении в течение 7 календарных дней", - объяснили украинцам.
Кроме того, внимание граждан обратили на то, что при получении посылки необходимо оплатить стоимость только тех препаратов, которые не входят в перечень "Доступных лекарств".
"Отныне доступ к лекарствам есть там, где этого ждут, в частности в самых отдаленных селах страны", - подытожили в Минздраве.
Публикация Минздрава (скриншот: facebook.com/moz.ukr)
Напомним, ранее мы рассказывали, что изменилось в программе "Доступные лекарства", где быстро найти актуальные реестры, а также как выбрать аптеку с "доступными лекарствами".
Позже в Минздраве сообщили, что в 2025 году "доступных лекарств" станет больше.
Читайте также, когда программу "Доступные лекарства" запустят во всех аптеках Украины.
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